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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 36
العنكبوت
٣٦
٣٦:٢٩
والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين ٣٦
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًۭا فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦
وَإِلَىٰ
ﲓ
مَدۡيَنَ
ﲔ
أَخَاهُمۡ
ﲕ
شُعَيۡبٗا
ﲖ
فَقَالَ
ﲗ
يَٰقَوۡمِ
ﲘ
ٱعۡبُدُواْ
ﲙ
ٱللَّهَ
ﲚ
وَٱرۡجُواْ
ﲛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَ
ﲝ
وَلَا
ﲞ
تَعۡثَوۡاْ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
مُفۡسِدِينَ
ﲢ
٣٦
ﲣ
وأرسلنا إلى
«مدين»
أخاهم شعيبًا،
فقال لهم:
يا قوم اعبدوا الله وحده، وأخلصوا له العبادة، ما لكم من إله غيره، وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر، ولا تكثروا في الأرض الفساد والمعاصي، ولا تقيموا عليها، ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا.
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