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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 34
العنكبوت
٣٤
٣٤:٢٩
انا منزلون على اهل هاذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٣٤
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٣٤
إِنَّا
ﱾ
مُنزِلُونَ
ﱿ
عَلَىٰٓ
ﲀ
أَهۡلِ
ﲁ
هَٰذِهِ
ﲂ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﲃ
رِجۡزٗا
ﲄ
مِّنَ
ﲅ
ٱلسَّمَآءِ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
كَانُواْ
ﲈ
يَفۡسُقُونَ
ﲉ
٣٤
ﲊ
إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابًا من السماء; بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة.
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