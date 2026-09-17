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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 31
العنكبوت
٣١
٣١:٢٩
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هاذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين ٣١
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ ٣١
وَلَمَّا
ﱁ
جَآءَتۡ
ﱂ
رُسُلُنَآ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
بِٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱅ
قَالُوٓاْ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
مُهۡلِكُوٓاْ
ﱈ
أَهۡلِ
ﱉ
هَٰذِهِ
ﱊ
ٱلۡقَرۡيَةِۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
أَهۡلَهَا
ﱎ
كَانُواْ
ﱏ
ظَٰلِمِينَ
ﱐ
٣١
ﱑ
ولما جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السارِّ من الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق ولده يعقوب،
قالت الملائكة لإبراهيم:
إنا مهلكو أهل قرية قوم لوط، وهي
«سدوم»
; إنَّ أهلها كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله.
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