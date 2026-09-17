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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 24
العنكبوت
٢٤
٢٤:٢٩
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٢٤
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٢٤
فَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
جَوَابَ
ﱃ
قَوۡمِهِۦٓ
ﱄ
إِلَّآ
ﱅ
أَن
ﱆ
قَالُواْ
ﱇ
ٱقۡتُلُوهُ
ﱈ
أَوۡ
ﱉ
حَرِّقُوهُ
ﱊ
فَأَنجَىٰهُ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
مِنَ
ﱍ
ٱلنَّارِۚ
ﱎﱏ
إِنَّ
ﱐ
فِي
ﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
لَأٓيَٰتٖ
ﱓ
لِّقَوۡمٖ
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
٢٤
ﱖ
فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن قال بعضهم لبعض:
اقتلوه أو حرِّقوه بالنار، فألقوه فيها، فأنجاه الله منها، وجعلها عليه بردًا وسلامًا، إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة وحججًا لقوم يصدِّقون الله ويعملون بشرعه.
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