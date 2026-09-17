هەوڵى سوتاندنى ئیبراهیم پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم دەدرێت! [ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ] وەڵامی قەومەكەی ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم هیچ شتێك نەبوو تەنها وتیان: ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم بكوژن یان بە ئاگر بیسووتێنن دارێكى زۆریان كۆكردەوەو لەناو چاڵێكى زۆر گەورەدا ئاگریان كردەوە كە هەرگیز ئاگرى وا گەورە نەكرابووەوە كە گڕو بڵێسەى بەرز بووەوە بۆ بەرزایى ئاسمان، لەبەر سەختى گەرمى یەكەى نەیانتوانى لێى نزیك ببنەوەو ئیبراهیمیان صلى الله علیه وسلم بەستەوە و خستیانە ناو مەنجەنیقێكەوەو لە دوورەوە هەڵیاندایە ناو ئاگرەكە، بەڵام بەفەرمانى خواى گەورە ئەو ئاگرە بەتینە سارد و سەلامەت بوو لەسەر ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم ، وە هەموو ئاگرى سەر رووى زەوى لەو كاتەدا كوژایەو هیچ ئاگرێك سودى لێنەبینرا، دواى ئەوەى چەند رۆژێك تێیدا مایەوە بەسەلامەتى هاتە دەرەوەو خواى گەورە رزگارى كرد، سوپاس و ستایش بۆ خواى گەورە (كافران كە ناتوانن رووبەرووى بەڵگە ببنەوە پەنا بۆ ترساندن و تۆقاندن و كوشتن دەبەن، ئەمە هەمیشە پیشەى كافران و هاوبەشبڕیاردەران بووەو دەبێت) [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤) ] بە دڵنیایی ئەمانە هەمووی نیشانەی تاك و تەنهایى و تواناو دەسەڵاتی خوای گەورەیە بۆ كەسانێك كە باوەڕدار بن.