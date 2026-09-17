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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 22
العنكبوت
٢٢
٢٢:٢٩
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٢٢
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٢٢
وَمَآ
ﲳ
أَنتُم
ﲴ
بِمُعۡجِزِينَ
ﲵ
فِي
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
وَلَا
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلسَّمَآءِۖ
ﲺﲻ
وَمَا
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مِّن
ﲾ
دُونِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
نَصِيرٖ
ﳄ
٢٢
ﳅ
وما أنتم -أيها الناس- بمعجزي الله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه، وما كان لكم من دون الله مِن وليٍّ يلي أموركم، ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءًا.
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