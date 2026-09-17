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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 20
العنكبوت
٢٠
٢٠:٢٩
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلۡ
ﲓ
سِيرُواْ
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲖ
فَٱنظُرُواْ
ﲗ
كَيۡفَ
ﲘ
بَدَأَ
ﲙ
ٱلۡخَلۡقَۚ
ﲚﲛ
ثُمَّ
ﲜ
ٱللَّهُ
ﲝ
يُنشِئُ
ﲞ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲟ
ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
ٱللَّهَ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
كُلِّ
ﲥ
شَيۡءٖ
ﲦ
قَدِيرٞ
ﲧ
٢٠
ﲨ
قل -أيها الرسول-
لمنكري البعث بعد الممات:
سيروا في الأرض، فانظروا كيف أنشأ الله الخلق، ولم يتعذر عليه إنشاؤه مبتدَأً؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده.
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