تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 19
العنكبوت
١٩
١٩:٢٩
اولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده ان ذالك على الله يسير ١٩
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌۭ ١٩
أَوَلَمۡ
ﲄ
يَرَوۡاْ
ﲅ
كَيۡفَ
ﲆ
يُبۡدِئُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يُعِيدُهُۥٓۚ
ﲋﲌ
إِنَّ
ﲍ
ذَٰلِكَ
ﲎ
عَلَى
ﲏ
ٱللَّهِ
ﲐ
يَسِيرٞ
ﲑ
١٩
ﲒ
أو لم يعلم هؤلاء كيف ينشئ الله الخلق من العدم، ثم يعيده من بعد فنائه، كما بدأه أول مرة خلقًا جديدًا، لا يتعذر عليه ذلك؟ إن ذلك على الله يسير، كما كان يسيرًا عليه إنشاؤه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.