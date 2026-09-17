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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 17
العنكبوت
١٧
١٧:٢٩
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ١٧
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًۭا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧
إِنَّمَا
ﱗ
تَعۡبُدُونَ
ﱘ
مِن
ﱙ
دُونِ
ﱚ
ٱللَّهِ
ﱛ
أَوۡثَٰنٗا
ﱜ
وَتَخۡلُقُونَ
ﱝ
إِفۡكًاۚ
ﱞﱟ
إِنَّ
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
تَعۡبُدُونَ
ﱢ
مِن
ﱣ
دُونِ
ﱤ
ٱللَّهِ
ﱥ
لَا
ﱦ
يَمۡلِكُونَ
ﱧ
لَكُمۡ
ﱨ
رِزۡقٗا
ﱩ
فَٱبۡتَغُواْ
ﱪ
عِندَ
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
ٱلرِّزۡقَ
ﱭ
وَٱعۡبُدُوهُ
ﱮ
وَٱشۡكُرُواْ
ﱯ
لَهُۥٓۖ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
تُرۡجَعُونَ
ﱳ
١٧
ﱴ
ما تعبدون -أيها القوم- مِن دون الله إلا أصنامًا، وتفترون كذبًا بتسميتكم إياها آلهة، إنَّ أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن ترزقكم شيئًا، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم، إلى الله تُردُّون من بعد مماتكم، فيجازيكم على ما عملتم.
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