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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 13
العنكبوت
١٣
١٣:٢٩
وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ١٣
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًۭا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ١٣
وَلَيَحۡمِلُنَّ
ﲫ
أَثۡقَالَهُمۡ
ﲬ
وَأَثۡقَالٗا
ﲭ
مَّعَ
ﲮ
أَثۡقَالِهِمۡۖ
ﲯﲰ
وَلَيُسۡـَٔلُنَّ
ﲱ
يَوۡمَ
ﲲ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲳ
عَمَّا
ﲴ
كَانُواْ
ﲵ
يَفۡتَرُونَ
ﲶ
١٣
ﲷ
وليحملَنَّ هؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار مَن أضلوا وصدُّوا عن سبيل الله مع أوزارهم، دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء، وليُسألُنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب.
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