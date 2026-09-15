تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 94
الأنبياء
٩٤
٩٤:٢١
فمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ٩٤
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ ٩٤
فَمَن
ﱞ
يَعۡمَلۡ
ﱟ
مِنَ
ﱠ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱡ
وَهُوَ
ﱢ
مُؤۡمِنٞ
ﱣ
فَلَا
ﱤ
كُفۡرَانَ
ﱥ
لِسَعۡيِهِۦ
ﱦ
وَإِنَّا
ﱧ
لَهُۥ
ﱨ
كَٰتِبُونَ
ﱩ
٩٤
ﱪ
فمن التزم الإيمان بالله ورسله، وعمل ما يستطيع من صالح الأعمال طاعةً لله وعبادة له فلا يضيع الله عمله ولا يبطله، بل يضاعفه كله أضعافًا كثيرة، وسيجد ما عمله في كتابه يوم يُبْعث بعد موته.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.