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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 84
الأنبياء
٨٤
٨٤:٢١
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ٨٤
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ٨٤
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
فَكَشَفۡنَا
ﱝ
مَا
ﱞ
بِهِۦ
ﱟ
مِن
ﱠ
ضُرّٖۖ
ﱡﱢ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱣ
أَهۡلَهُۥ
ﱤ
وَمِثۡلَهُم
ﱥ
مَّعَهُمۡ
ﱦ
رَحۡمَةٗ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
عِندِنَا
ﱩ
وَذِكۡرَىٰ
ﱪ
لِلۡعَٰبِدِينَ
ﱫ
٨٤
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فاستجبنا له دعاءه، ورفعنا عنه البلاء، ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفًا، فَعَلْنا به ذلك رحمة منَّا، وليكون قدوة لكل صابر على البلاء، راجٍ رحمة ربه، عابد له.
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