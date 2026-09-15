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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 83
الأنبياء
٨٣
٨٣:٢١
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ
ﱏ ﱐ
إِذۡ
ﱑ
نَادَىٰ
ﱒ
رَبَّهُۥٓ
ﱓ
أَنِّي
ﱔ
مَسَّنِيَ
ﱕ
ٱلضُّرُّ
ﱖ
وَأَنتَ
ﱗ
أَرۡحَمُ
ﱘ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﱙ
٨٣
ﱚ
واذكر - أيها الرسول - عبدنا أيوب، إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده، وفقد أهله وماله وولده، فصبر واحتسب، ونادى ربه عز وجل أني قد أصابني الضر، وأنت أرحم الراحمين، فاكشفه عني.
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