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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 80
الأنبياء
٨٠
٨٠:٢١
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ٨٠
وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍۢ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ ٨٠
وَعَلَّمۡنَٰهُ
ﲨ
صَنۡعَةَ
ﲩ
لَبُوسٖ
ﲪ
لَّكُمۡ
ﲫ
لِتُحۡصِنَكُم
ﲬ
مِّنۢ
ﲭ
بَأۡسِكُمۡۖ
ﲮﲯ
فَهَلۡ
ﲰ
أَنتُمۡ
ﲱ
شَٰكِرُونَ
ﲲ
٨٠
ﲳ
واختصَّ الله داود عليه السلام بأن علَّمه صناعة الدروع يعملها حِلَقًا متشابكة، تسهِّل حركة الجسم; لتحمي المحاربين مِن وَقْع السلاح فيهم، فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟
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