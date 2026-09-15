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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 79
الأنبياء
٧٩
٧٩:٢١
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٧٩
فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ٧٩
فَفَهَّمۡنَٰهَا
ﲖ
سُلَيۡمَٰنَۚ
ﲗﲘ
وَكُلًّا
ﲙ
ءَاتَيۡنَا
ﲚ
حُكۡمٗا
ﲛ
وَعِلۡمٗاۚ
ﲜﲝ
وَسَخَّرۡنَا
ﲞ
مَعَ
ﲟ
دَاوُۥدَ
ﲠ
ٱلۡجِبَالَ
ﲡ
يُسَبِّحۡنَ
ﲢ
وَٱلطَّيۡرَۚ
ﲣﲤ
وَكُنَّا
ﲥ
فَٰعِلِينَ
ﲦ
٧٩
ﲧ
فَفَهَّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل، فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهما، ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه; لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم، وكلا من داود وسليمان أعطيناه حكمًا وعلمًا، ومننَّا على داود بتطويع الجبال تسبِّح معه إذا سبَّح، وكذلك الطير تسبِّح، وكنا فاعلين ذلك.
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