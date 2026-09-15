[ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ] بەڵام ئێمە ئەم حوكم و بڕیارەمان لە سولەیمان صلى الله علیه وسلم تێگەیاند، داود صلى الله علیه وسلم وتی: با مەڕەكان هەمووی بۆ خاوەن كشتوكاڵەكە بێ لەبەر ئەوەی زەرعاتەكەیانى خواردووە، بەڵام سولەیمان صلى الله علیه وسلم فەرمووی: نەخێر با مەڕەكان لای خاوەن زەرعاتەكە بێ ئەوانیش زەرعاتەكەیان بۆ چاك ئەكەن تا ئەو كاتەی زەرعاتەكە پێ ئەگاتەوە ئەمان لە بەرووبوومی مەڕەكان بخۆن دوایی زەرعاتەكەیان پێ گەیاند مەڕەكانیان بدەنەوەو زەرعاتەكەیش بۆ خاوەنەكەى دەگەڕێتەوە بە چاككراوى، خوای گەورەش ئەفەرمووێ: بەم شێوازە ئێمە سولەیمانمان صلى الله علیه وسلم فێر كردو تێگەیاند (جارێكى تر دوو ژن دوو كوڕیان پێ بوو گورگ یەكێكیانى برد هاتنە لاى داود صلى الله علیه وسلم منداڵەكەى دا بە ژنە گەورەكە، سولەیمان صلى الله علیه وسلم فەرمووى چەقۆیەكم بۆ بێنن لە نێوانتاندا ئەم منداڵە دەكەمە دوو بەشەوە یەكى بەشێكى بەرن، ژنە بچوكەكە وتى بیدە بەو منداڵى ئەوە، بەمەدا بۆى دەركەوت منداڵى ژنە بچوكەكەیەو داى بەو) [ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ] وە هەر یەكێك لەوانەش پێغەمبەرایەتی و زانست و زانیاریمان پێ بەخشین [ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ] وە كـاتێـك داود صلى الله علیه وسلم زەبـورى بـخوێندایەو تـەسبیحات و زیكـری خـوای گـەورەی بـكـردایە ئـەوەنـدە دەنـگـى خۆش بوو شـاخـەكـان و باڵندەكانیش لەگەڵیدا زیكری خوای گەورەیان ئەكرد [ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) ] وە ئەوەی كە بمانەوێ ئێمە ئەنجامی ئەدەین .