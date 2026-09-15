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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 76
الأنبياء
٧٦
٧٦:٢١
ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ٧٦
وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٦
وَنُوحًا
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
نَادَىٰ
ﱮ
مِن
ﱯ
قَبۡلُ
ﱰ
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱱ
لَهُۥ
ﱲ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱳ
وَأَهۡلَهُۥ
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡكَرۡبِ
ﱶ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱷ
٧٦
ﱸ
واذكر - أيها الرسول - نوحا حين نادى ربه مِن قبلك ومِن قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له دعاءه، فنجيناه وأهله المؤمنين به من الغم الشديد.
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