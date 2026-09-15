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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 72
الأنبياء
٧٢
٧٢:٢١
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ٧٢
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةًۭ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ ٧٢
وَوَهَبۡنَا
ﲽ
لَهُۥٓ
ﲾ
إِسۡحَٰقَ
ﲿ
وَيَعۡقُوبَ
ﳀ
نَافِلَةٗۖ
ﳁﳂ
وَكُلّٗا
ﳃ
جَعَلۡنَا
ﳄ
صَٰلِحِينَ
ﳅ
٧٢
ﳆ
وأنعم الله على إبراهيم، فوهب له ابنه إسحاق حين دعاه، ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك، وكلٌّ من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله الله صالحًا مطيعًا له.
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