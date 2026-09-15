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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 68
الأنبياء
٦٨
٦٨:٢١
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ٦٨
قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ٦٨
قَالُواْ
ﲞ
حَرِّقُوهُ
ﲟ
وَٱنصُرُوٓاْ
ﲠ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﲡ
إِن
ﲢ
كُنتُمۡ
ﲣ
فَٰعِلِينَ
ﲤ
٦٨
ﲥ
لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطانهم،
وقالوا:
حَرِّقوا إبراهيم بالنار; غضبًا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها. فأشْعَلوا نارًا عظيمة وألقوه فيها،
فانتصر الله لرسوله وقال للنار:
كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم، فلم يَنَلْه فيها أذى، ولم يصبه مكروه.
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