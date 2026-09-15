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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 65
الأنبياء
٦٥
٦٥:٢١
ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هاولاء ينطقون ٦٥
ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ٦٥
ثُمَّ
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نُكِسُواْ
ﱾ
عَلَىٰ
ﱿ
رُءُوسِهِمۡ
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لَقَدۡ
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عَلِمۡتَ
ﲂ
مَا
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هَٰٓؤُلَآءِ
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يَنطِقُونَ
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٦٥
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وسُرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم، فانقلبوا إلى الباطل، واحتجُّوا على إبراهيم بما هو حجة له عليهم،
فقالوا:
كيف نسألها، وقد علمتَ أنها لا تنطق؟
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