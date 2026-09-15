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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 51
الأنبياء
٥١
٥١:٢١
۞ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ٥١
۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَـٰلِمِينَ ٥١
۞ وَلَقَدۡ
ﲌ ﲍ
ءَاتَيۡنَآ
ﲎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲏ
رُشۡدَهُۥ
ﲐ
مِن
ﲑ
قَبۡلُ
ﲒ
وَكُنَّا
ﲓ
بِهِۦ
ﲔ
عَٰلِمِينَ
ﲕ
٥١
ﲖ
ولقد آتينا إبراهيم هداه، الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون، وكنَّا عالمين أنه أهل لذلك.
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