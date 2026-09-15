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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 47
الأنبياء
٤٧
٤٧:٢١
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شييا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ٤٧
وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ٤٧
وَنَضَعُ
ﱚ
ٱلۡمَوَٰزِينَ
ﱛ
ٱلۡقِسۡطَ
ﱜ
لِيَوۡمِ
ﱝ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱞ
فَلَا
ﱟ
تُظۡلَمُ
ﱠ
نَفۡسٞ
ﱡ
شَيۡـٔٗاۖ
ﱢﱣ
وَإِن
ﱤ
كَانَ
ﱥ
مِثۡقَالَ
ﱦ
حَبَّةٖ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
خَرۡدَلٍ
ﱩ
أَتَيۡنَا
ﱪ
بِهَاۗ
ﱫﱬ
وَكَفَىٰ
ﱭ
بِنَا
ﱮ
حَٰسِبِينَ
ﱯ
٤٧
ﱰ
ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة، ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم شيئًا، وإن كان هذا العمل قدْرَ ذرة مِن خير أو شر اعتبرت في حساب صاحبها. وكفى بالله محصيًا أعمال عباده، ومجازيًا لهم عليها.
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