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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 44
الأنبياء
٤٤
٤٤:٢١
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ٤٤
بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
بَلۡ
ﲮ
مَتَّعۡنَا
ﲯ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲰ
وَءَابَآءَهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
طَالَ
ﲳ
عَلَيۡهِمُ
ﲴ
ٱلۡعُمُرُۗ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَرَوۡنَ
ﲸ
أَنَّا
ﲹ
نَأۡتِي
ﲺ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲻ
نَنقُصُهَا
ﲼ
مِنۡ
ﲽ
أَطۡرَافِهَآۚ
ﲾﲿ
أَفَهُمُ
ﳀ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
لقد اغترَّ الكفار وآباؤهم بالإمهال لِمَا رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار، فأقاموا على كفرهم لا يَبْرحونه، وظنوا أنهم لا يُعذَّبون وقد غَفَلوا عن سُنَّة ماضية، فالله ينقص الأرض من جوانبها بما ينزله بالمشركين مِن بأس في كل ناحية ومِن هزيمة، أيكون بوسع كفار
«مكة»
الخروج عن قدرة الله، أو الامتناع من الموت؟
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