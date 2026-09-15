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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 36
الأنبياء
٣٦
٣٦:٢١
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ٣٦
وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٦
وَإِذَا
ﱁ
رَءَاكَ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
كَفَرُوٓاْ
ﱄ
إِن
ﱅ
يَتَّخِذُونَكَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُزُوًا
ﱈ
أَهَٰذَا
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
يَذۡكُرُ
ﱋ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﱌ
وَهُم
ﱍ
بِذِكۡرِ
ﱎ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱏ
هُمۡ
ﱐ
كَٰفِرُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
وإذا رآك الكفار - أيها الرسول -
أشاروا إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض:
أهذا الرجل الذي يسبُّ آلهتكم؟ وجحدوا بالرحمن ونعمه، وبما أنزله من القرآن والهدى.
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