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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 35
الأنبياء
٣٥
٣٥:٢١
كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
كُلُّ
ﳉ
نَفۡسٖ
ﳊ
ذَآئِقَةُ
ﳋ
ٱلۡمَوۡتِۗ
ﳌﳍ
وَنَبۡلُوكُم
ﳎ
بِٱلشَّرِّ
ﳏ
وَٱلۡخَيۡرِ
ﳐ
فِتۡنَةٗۖ
ﳑﳒ
وَإِلَيۡنَا
ﳓ
تُرۡجَعُونَ
ﳔ
٣٥
ﳕ
كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عُمِّرت في الدنيا. وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمرًا ونهيًا، وبتقلب الأحوال خيرًا وشرًا، ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله - وحده - للحساب والجزاء.
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