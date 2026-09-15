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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 34
الأنبياء
٣٤
٣٤:٢١
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ٣٤
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍۢ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ٣٤
وَمَا
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جَعَلۡنَا
ﲾ
لِبَشَرٖ
ﲿ
مِّن
ﳀ
قَبۡلِكَ
ﳁ
ٱلۡخُلۡدَۖ
ﳂﳃ
أَفَإِيْن
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مِّتَّ
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فَهُمُ
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ٱلۡخَٰلِدُونَ
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٣٤
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وما جعلنا لبشر من قبلك - أيها الرسول - دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم يُؤمِّلون الخلود بعدك؟ لا يكون هذا. وفي هذه الآية دليل على أن الخضر عليه السلام قد مات; لأنه بشر.
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