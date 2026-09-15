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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 33
الأنبياء
٣٣
٣٣:٢١
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ٣٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٣٣
وَهُوَ
ﲰ
ٱلَّذِي
ﲱ
خَلَقَ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
وَٱلنَّهَارَ
ﲴ
وَٱلشَّمۡسَ
ﲵ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲶﲷ
كُلّٞ
ﲸ
فِي
ﲹ
فَلَكٖ
ﲺ
يَسۡبَحُونَ
ﲻ
٣٣
ﲼ
والله تعالى هو الذي خلق الليل; ليسكن الناس فيه، والنهار; ليطلبوا فيه المعايش، وخلق الشمس آية للنهار، والقمر آية للَّيل، ولكل منهما مدار يجري فيه وَيَسْبَح لا يحيد عنه.
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