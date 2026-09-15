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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 32
الأنبياء
٣٢
٣٢:٢١
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون ٣٢
وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًۭا مَّحْفُوظًۭا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٢
وَجَعَلۡنَا
ﲦ
ٱلسَّمَآءَ
ﲧ
سَقۡفٗا
ﲨ
مَّحۡفُوظٗاۖ
ﲩﲪ
وَهُمۡ
ﲫ
عَنۡ
ﲬ
ءَايَٰتِهَا
ﲭ
مُعۡرِضُونَ
ﲮ
٣٢
ﲯ
وجعلنا السماء سقفًا للأرض لا يرفعها عماد، وهي محفوظة لا تسقط، ولا تخترقها الشياطين، والكفار عن الاعتبار بآيات السماء
(الشمس والقمر والنجوم)
، غافلون لاهون عن التفكير فيها.
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