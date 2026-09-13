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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 27
الأنبياء
٢٧
٢٧:٢١
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ٢٧
لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ٢٧
لَا
ﱜ
يَسۡبِقُونَهُۥ
ﱝ
بِٱلۡقَوۡلِ
ﱞ
وَهُم
ﱟ
بِأَمۡرِهِۦ
ﱠ
يَعۡمَلُونَ
ﱡ
٢٧
ﱢ
وقال المشركون:
اتخذ الرحمن ولدًا بزعمهم أن الملائكة بنات الله. تنزَّه الله عن ذلك؛ فالملائكة عباد الله مقربون مخصصون بالفضائل، وهم في حسن طاعتهم لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم، ولا يعملون عملا حتى يأذن لهم.
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