Могущество Аллаха настолько велико, Его слава настолько безгранична, а Его власть настолько совершенна, что ни одно творение не смеет воспротивиться Ему словом или делом. Благодаря Своей безупречной мудрости Всевышний Аллах сотворил Вселенную совершенной и расставил все по своим местам. Человеческий разум оценивает это по достоинству, и никто не может упрекнуть Его за содеянное. Воистину, сотворенное Им лишено изъянов и повреждений. Что же касается самих творений, то каждое из них будет отвечать за свои слова и поступки, поскольку все они являются всего лишь слабыми и беспомощными рабами. Они не обладают даже крошечной толикой власти ни над собой, ни над другими творениями.