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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 22
الأنبياء
٢٢
٢٢:٢١
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
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كَانَ
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فِيهِمَآ
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ءَالِهَةٌ
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إِلَّا
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ٱللَّهُ
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لَفَسَدَتَاۚ
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فَسُبۡحَٰنَ
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ٱللَّهِ
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رَبِّ
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ٱلۡعَرۡشِ
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عَمَّا
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يَصِفُونَ
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٢٢
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لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله سبحانه وتعالى تدبر شؤونهما، لاختلَّ نظامهما، فتنزَّه الله رب العرش، وتقدَّس عَمَّا يصفه الجاحدون الكافرون، من الكذب والافتراء وكل نقص.
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