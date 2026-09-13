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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 13
الأنبياء
١٣
١٣:٢١
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ١٣
لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ١٣
لَا
ﱔ
تَرۡكُضُواْ
ﱕ
وَٱرۡجِعُوٓاْ
ﱖ
إِلَىٰ
ﱗ
مَآ
ﱘ
أُتۡرِفۡتُمۡ
ﱙ
فِيهِ
ﱚ
وَمَسَٰكِنِكُمۡ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تُسۡـَٔلُونَ
ﱝ
١٣
ﱞ
فنودوا في هذه الحال:
لا تهربوا وارجعوا إلى لذاتكم وتنعُّمكم في دنياكم الملهية ومساكنكم المشيَّدة، لعلكم تُسألون من دنياكم شيئًا، وذلك على وجه السخرية والاستهزاء بهم.
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