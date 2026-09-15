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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 103
الأنبياء
١٠٣
١٠٣:٢١
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ١٠٣
لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣
لَا
ﱌ
يَحۡزُنُهُمُ
ﱍ
ٱلۡفَزَعُ
ﱎ
ٱلۡأَكۡبَرُ
ﱏ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ
ﱐ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱑ
هَٰذَا
ﱒ
يَوۡمُكُمُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
كُنتُمۡ
ﱕ
تُوعَدُونَ
ﱖ
١٠٣
ﱗ
لا يخيفهم الهول العظيم يوم القيامة،
بل تبشرهم الملائكة:
هذا يومكم الذي وُعِدتُم فيه الكرامة من الله وجزيل الثواب. يوم نطوي السماء كما تُطْوى الصحيفة على ما كُتب فيها، ونبعث فيه الخلق على هيئة خَلْقنا لهم أول مرة كما ولدتهم أمهاتهم، ذلك وعد الله الذي لا يتخلَّف، وَعَدْنا بذلك وعدًا حقًا علينا، إنا كنا فاعلين دائمًا ما نَعِدُ به.
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