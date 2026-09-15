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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 101
الأنبياء
١٠١
١٠١:٢١
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
إِنَّ
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ٱلَّذِينَ
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سَبَقَتۡ
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لَهُم
ﲴ
مِّنَّا
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ٱلۡحُسۡنَىٰٓ
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أُوْلَٰٓئِكَ
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عَنۡهَا
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مُبۡعَدُونَ
ﲹ
١٠١
ﲺ
إن الذين سبقت لهم منا سابقة السعادة الحسنة في علمنا بكونهم من أهل الجنة، أولئك عن النار مبعدون، فلا يدخلونها ولا يكونون قريبًا منها.
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