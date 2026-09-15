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Tafsir Fathul Majid التفسير: الأنبياء آية 100
الأنبياء
١٠٠
١٠٠:٢١
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ١٠٠
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌۭ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠
لَهُمۡ
ﲩ
فِيهَا
ﲪ
زَفِيرٞ
ﲫ
وَهُمۡ
ﲬ
فِيهَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَسۡمَعُونَ
ﲯ
١٠٠
ﲰ
لهؤلاء المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تندفع فيه أنفاسهم من صدورهم بشدة، وهم في النار لا يسمعون; من هول عذابهم.
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