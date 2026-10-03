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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 98
الأنعام
٩٨
٩٨:٦
وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون ٩٨
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ فَمُسْتَقَرٌّۭ وَمُسْتَوْدَعٌۭ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَفْقَهُونَ ٩٨
وَهُوَ
ﱷ
ٱلَّذِيٓ
ﱸ
أَنشَأَكُم
ﱹ
مِّن
ﱺ
نَّفۡسٖ
ﱻ
وَٰحِدَةٖ
ﱼ
فَمُسۡتَقَرّٞ
ﱽ
وَمُسۡتَوۡدَعٞۗ
ﱾﱿ
قَدۡ
ﲀ
فَصَّلۡنَا
ﲁ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲂ
لِقَوۡمٖ
ﲃ
يَفۡقَهُونَ
ﲄ
٩٨
ﲅ
والله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام; إذ خلقه من طين، ثم كنتم سلالة ونسلا منه، فجعل لكم مستقَرًا تستقرون فيه، وهو أرحام النساء، ومُستودعًا تُحفَظُون فيه، وهو أصلاب الرجال، قد بينا الحجج وميزنا الأدلة، وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر.
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