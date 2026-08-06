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التفسير: الأنعام ٨٦:٦
الأنعام
٨٦
٨٦:٦
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل هؤلاء الرسل فضَّلناهم على أهل زمانهم.
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تفسير الجلالين
﴿وَإِسۡمَـٰعِیلَ﴾ بن إبراهيم ﴿وَٱلۡیَسَعَ﴾ اللام زائدة ﴿وَیُونُسَ وَلُوطࣰاۚ﴾ ابن هَارَانِ أَخِي إبْرَاهِيم ﴿وَكُلࣰّا﴾ مِنْهُمْ ﴿فَضَّلۡنَا عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٨٦﴾ بالنبوة