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التفسير: الأنعام ٨٥:٦
الأنعام
٨٥
٨٥:٦
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من الصالحين.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
] وه هیدایهتی زهكهریاو یهحیاو عیسى و ئیلیاسمان داوهو كردوومانن به پێغهمبهر [
كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥)
] وه ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان و پێغهمبهرانی خوای گهوره بوونه.