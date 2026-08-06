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التفسير: الأنعام ٧٢:٦
الأنعام
٧٢
٧٢:٦
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَأَنۡ
أَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَٱتَّقُوهُۚ
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٧٢
وكذلك أُمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة، وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهو -جل وعلا- الذي إليه تُحْشَرُ جميع الخلائق يوم القيامة.
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العربية
تفسير السعدي
{ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ }
أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها.
{ وَاتَّقُوهُ }
بفعل ما أمر به، واجتناب ما عنه نهى.
{ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
أي: تُجْمَعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم، خيرها وشرها.