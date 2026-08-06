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التفسير: الأنعام ٧١:٦
الأنعام
٧١
٧١:٦
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
أَنَدۡعُواْ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
يَنفَعُنَا
وَلَا
يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلَىٰٓ
أَعۡقَابِنَا
بَعۡدَ
إِذۡ
هَدَىٰنَا
ٱللَّهُ
كَٱلَّذِي
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ٱلشَّيَٰطِينُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
حَيۡرَانَ
لَهُۥٓ
أَصۡحَٰبٞ
يَدۡعُونَهُۥٓ
إِلَى
ٱلۡهُدَى
ٱئۡتِنَاۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۖ
وَأُمِرۡنَا
لِنُسۡلِمَ
لِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٧١
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
أنعبد من دون الله تعالى أوثانًا لا تنفع ولا تضر؟ ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى الإسلام، فنشبه -في رجوعنا إلى الكفر- مَن فسد عقله باستهواء الشياطين له، فَضَلَّ في الأرض، وله رفقة عقلاء مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى. قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
إنَّ هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق، وأُمِرنا جميعًا لنسلم لله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له، فهو رب كل شيء ومالكه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا ئێمه دوعا بكهین و بپاڕێینهوه له جگه له خوای گهوره لهو بت و شتانهی كه ئێوه ئهیانپهرستن كه نه سوودیان بهدهسته نه زیان، وه سوودو زیانی ئێمه بهدهست ئهوان نیه [
وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ
] وه ههڵگهڕێینهوهو پاشهوپاش بگهڕێینهوه بۆ گومڕایی و كوفر له دوای ئهوهی كه خوای گهوره هیدایهتی داوین [
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا
] وهكو ئهو كهسانهی كه شهیتان وێڵی كردوون و سهری لێ شێواندوون لهسهر زهویدا كه نازانن به چ ئاڕاستهو به چ لایهكدا بڕۆن وه هاوڕێشیان ههیه له ڕێگاكهدا كه بانگیان لێ ئهكهن بۆ ڕێگای ڕاست بهڵام ئهم لهبهر ئهوهی كه سهرلێشێواو بووه نازانێ كام ڕێگایه بگرێتهبهر، ئهمه نمونهى كهسێكه كه شوێن شهیتان كهوتووهو له حهق لایداوهو وهڵامى خواى گهورهو بانگخوازانى حهق ناداتهوه [
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: بهتهنها ڕێگای ڕاست و هیدایهت هیدایهتی خوای گهورهیه ئهوهیه كه خوای گهوره ڕازی بووه بۆ بهندهكانی جگه لهوه ههمووی ڕێگای بهتاڵ و پووچهڵه [
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١)
] وه فهرمانمان پێكراوه كه خۆمان تهسلیمی پهروهردگاری ههموو جیهان بكهین.