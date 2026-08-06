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التفسير: الأنعام ٦٧:٦
الأنعام
٦٧
٦٧:٦
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
لكل خبر قرار يستقر عنده، ونهاية ينتهي إليها، فيتبيَّن الحق من الباطل، وسوف تعلمون -أيها الكفار- عاقبة أمركم عند حلول عذاب الله بكم.
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العربية
تفسير السعدي
{ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ }
أي: وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.
{ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }
ما توعدون به من العذاب.