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التفسير: الأنعام ٦٣:٦
الأنعام
٦٣
٦٣:٦
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين انجانا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٦٣
قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًۭا وَخُفْيَةًۭ لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٦٣
قُلۡ
مَن
يُنَجِّيكُم
مِّن
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِ
تَدۡعُونَهُۥ
تَضَرُّعٗا
وَخُفۡيَةٗ
لَّئِنۡ
أَنجَىٰنَا
مِنۡ
هَٰذِهِۦ
لَنَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلشَّٰكِرِينَ
٦٣
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
من ينقذكم من مخاوف ظلمات البر والبحر؟ أليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهرًا وسرًّا؟
تقولون:
لئن أنجانا ربنا من هذه المخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له.
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تفسير الجلالين
﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد لِأَهْلِ مَكَّة ﴿مَن یُنَجِّیكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ﴾ أَهْوَالهمَا فِي أَسْفَاركُمْ حِين ﴿تَدۡعُونَهُۥ تَضَرُّعࣰا﴾ عَلَانِيَة ﴿وَخُفۡیَةࣰ﴾ سِرًّا تَقُولُونَ ﴿لَّىِٕنۡ﴾ لَام قَسَم ﴿أَنۡجَيۡتَنَا﴾ وَفِي قِرَاءَة {أَنجَىٰنَا} أَيْ اللَّه ﴿مِنۡ هَـٰذِهِۦ﴾ الظُّلُمَات وَالشَّدَائِد ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِینَ ٦٣﴾ الْمُؤْمِنِينَ