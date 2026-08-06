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التفسير: الأنعام ٥٠:٦
الأنعام
٥٠
٥٠:٦
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُل
لَّآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
عِندِي
خَزَآئِنُ
ٱللَّهِ
وَلَآ
أَعۡلَمُ
ٱلۡغَيۡبَ
وَلَآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
إِنِّي
مَلَكٌۖ
إِنۡ
أَتَّبِعُ
إِلَّا
مَا
يُوحَىٰٓ
إِلَيَّۚ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡبَصِيرُۚ
أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ
٥٠
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
إني لا أدَّعي أني أملك خزائن السموات والأرض، فأتصرف فيها، ولا أدَّعي أني أعلم الغيب، ولا أدَّعي أني ملك، وإنما أنا رسول من عند الله، أتبع ما يوحى إليَّ، وأبلِّغ وحيه إلى الناس، قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
هل يستوي الكافر الذي عَمِي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله; لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟
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Rebar Kurdish Tafsir
{پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- غەیبی نەزانیووە} [
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من پێتان ناڵێم خهزێنهكانی خوای گهوره لای منه یان غهیب ئهزانم، بهڵكو هیچ شتێك له غهیب نازانم تهنها ئهوه نهبێت كه ههندێك جار خوای گهوره خۆی نیشانم بدات، وه من ناڵێم مهلائیكهتم تا داوای ههندێك شتم لێ بكهن كه له تواناو دهسهڵاتمدا نهبێ [
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
] بهڵكو من تهنها شوێنی ئهو وهحیه ئهكهوم كه خوای گهوره بۆم ئهنێرێ كه فهرمانم پێكراوه بیگهیهنم و لێى لانادهم [
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا نابیناو بینا یهكسانن و وهكو یهك وان؟ واته: ئهو كهسهی كه گومڕایهو ئهو كهسهی لهسهر هیدایهته، یان ئهو كهسهی كه موسڵمانه ئهوهی كه كافره وهكو یهك وان؟ نهخێر، ههرگیز یهكسان نین [
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوه لهم شتانه تا ڕێگای حهق و هیدایهت بگرنهبهر.