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التفسير: الأنعام ٣٧:٦
الأنعام
٣٧
٣٧:٦
وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل اية ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٣٧
وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةًۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٧
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
نُزِّلَ
عَلَيۡهِ
ءَايَةٞ
مِّن
رَّبِّهِۦۚ
قُلۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَادِرٌ
عَلَىٰٓ
أَن
يُنَزِّلَ
ءَايَةٗ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٣٧
وقال المشركون -تعنتًا واستكبارًا-: هلا أنزل الله علامة تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة، قل لهم -أيها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات إنما يكون وَفْق حكمته تعالى.
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[
وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
] وه ئهڵێن: باشه بۆچی ئایهت و نیشانهیهك لهلایهن خوای گهورهوه دانابهزێ بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وهك ئهوهی كه مهلائیكهت بهچاوی خۆمان ببینن [
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی ههیه كه ئایهت و نیشانهو موعجیزهیهك بۆ ئهوان دابهزێنێ و بهچاوی خۆتان بیبینن بهڵام ئهگهر دایبهزێنێت و ئیمان نههێنن ئهو كاته مۆڵهتتان نادات و یهكسهر سزاتان ئهدات وهكو ئوممهتانى تر [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧)
] بهڵام زۆربهی زۆریان زانیارییان نیهو نازانن.