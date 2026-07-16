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الأنعام
٢٦
٢٦:٦
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمۡ
يَنۡهَوۡنَ
عَنۡهُ
وَيَنۡـَٔوۡنَ
عَنۡهُۖ
وَإِن
يُهۡلِكُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٢٦
وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه، ويبتعدون بأنفسهم عنه، وما يهلكون -بصدهم عن سبيل الله- إلا أنفسهم، وما يحسون أنهم يعملون لهلاكها.
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تفسير الجلالين
﴿وَهُمۡ یَنۡهَوۡنَ﴾ النَّاس ﴿عَنۡهُ﴾ عَنْ اتِّبَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَیَنۡـَٔوۡنَ﴾ يَتَبَاعَدُونَ ﴿عَنۡهُۖ﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِب كَانَ يَنْهَى عَنْ أَذَاهُ وَلَا يُؤْمِن بِهِ ﴿وَإِن﴾ مَا ﴿یُهۡلِكُونَ﴾ بِالنَّأْيِ عَنْهُ ﴿إِلَّاۤ أَنفُسَهُمۡ﴾ لِأَنَّ ضَرَره عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا یَشۡعُرُونَ ٢٦﴾ بِذَلِكَ