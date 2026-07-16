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الأنعام
١٨
١٨:٦
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١٨
والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده; خضعت له الرقاب وذَلَّتْ له الجبابرة، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وَفْق حكمته، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرك به. وفي هذه الآية إثبات الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقه، فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره باڵادهسته بهسهر بهندهكانیداو ههموویان ملكهچ و بێدهسهڵاتن له ئاستیدا [
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)
] وه خوای گهوره زۆر دانایهو زانیارییهكی وردی ههیه.