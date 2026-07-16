تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
١٧
١٧:٦
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ١٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ١٧
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
ٱللَّهُ
بِضُرّٖ
فَلَا
كَاشِفَ
لَهُۥٓ
إِلَّا
هُوَۖ
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
بِخَيۡرٖ
فَهُوَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
قَدِيرٞ
١٧
وإن يصبك الله تعالى -أيها الإنسان- بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو، وإن يصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه، فهو -جل وعلا- القادر على كل شيء.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
] وه ئهگهر خوای گهوره تووشی زیانێكت بكات له ههژاری و نهخۆشی و كێشهو گرفت، وه بهڵاو موسیبهتێك دابهزێنێته سهرت ئهوه كهس ناتوانێ لهسهرتی ههڵبگرێ تهنها خوای گهوره خۆی نهبێ [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی خێرێكت بكات له ڕزق و ڕۆزی و لهشساغی و ههر نیعمهتێكی تر [
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)
] ئهوه ههر خوای گهوره خۆی تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.