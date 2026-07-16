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الأنعام
١٦
١٦:٦
من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين ١٦
مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍۢ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦
مَّن
يُصۡرَفۡ
عَنۡهُ
يَوۡمَئِذٖ
فَقَدۡ
رَحِمَهُۥۚ
وَذَٰلِكَ
ٱلۡفَوۡزُ
ٱلۡمُبِينُ
١٦
من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه، وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ
] ههر كهسێك لهو ڕۆژهدا سزای قیامهتی لهسهر لابچێ ئهوه بهدڵنیایی خوای گهوره ڕهحمی بهو كهسه كردووهو ئههلی بهههشته [
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (١٦)
] وه ئهمه بردنهوهیهكی ئاشكرایه.