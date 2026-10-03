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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 130
الأنعام
١٣٠
١٣٠:٦
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
يَٰمَعۡشَرَ
ﲨ
ٱلۡجِنِّ
ﲩ
وَٱلۡإِنسِ
ﲪ
أَلَمۡ
ﲫ
يَأۡتِكُمۡ
ﲬ
رُسُلٞ
ﲭ
مِّنكُمۡ
ﲮ
يَقُصُّونَ
ﲯ
عَلَيۡكُمۡ
ﲰ
ءَايَٰتِي
ﲱ
وَيُنذِرُونَكُمۡ
ﲲ
لِقَآءَ
ﲳ
يَوۡمِكُمۡ
ﲴ
هَٰذَاۚ
ﲵﲶ
قَالُواْ
ﲷ
شَهِدۡنَا
ﲸ
عَلَىٰٓ
ﲹ
أَنفُسِنَاۖ
ﲺﲻ
وَغَرَّتۡهُمُ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَشَهِدُواْ
ﲿ
عَلَىٰٓ
ﳀ
أَنفُسِهِمۡ
ﳁ
أَنَّهُمۡ
ﳂ
كَانُواْ
ﳃ
كَٰفِرِينَ
ﳄ
١٣٠
ﳅ
أيها المشركون من الجن والإنس، ألم يأتكم رسل من جملتكم -وظاهر النصوص يدلُّ على أنَّ الرسل من الإنس فقط-، يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيان الخير والشر، ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟
قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن:
شَهِدْنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك، وأنذرونا لقاء يومنا هذا، فكذبناهم، وخدعت هؤلاء المشركين زينةُ الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله عليهم السلام.
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