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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 125
الأنعام
١٢٥
١٢٥:٦
فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يومنون ١٢٥
فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًۭا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥
فَمَن
ﱁ
يُرِدِ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَهۡدِيَهُۥ
ﱅ
يَشۡرَحۡ
ﱆ
صَدۡرَهُۥ
ﱇ
لِلۡإِسۡلَٰمِۖ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
يُرِدۡ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُضِلَّهُۥ
ﱍ
يَجۡعَلۡ
ﱎ
صَدۡرَهُۥ
ﱏ
ضَيِّقًا
ﱐ
حَرَجٗا
ﱑ
كَأَنَّمَا
ﱒ
يَصَّعَّدُ
ﱓ
فِي
ﱔ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﱕﱖ
كَذَٰلِكَ
ﱗ
يَجۡعَلُ
ﱘ
ٱللَّهُ
ﱙ
ٱلرِّجۡسَ
ﱚ
عَلَى
ﱛ
ٱلَّذِينَ
ﱜ
لَا
ﱝ
يُؤۡمِنُونَ
ﱞ
١٢٥
ﱟ
فمن يشأ الله أن يوفقه لقَبول الحق يشرح صدره للتوحيد والإيمان، ومن يشأ أن يضله يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض عن قَبول الهدى، كحال مَن يصعد في طبقات الجو العليا، فيصاب بضيق شديد في التنفس. وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق والانقباض، كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به.
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